Dievegge maakt veel misbaar na vonnis 30 november 2018

Een dievegge van Bulgaarse afkomst die in Duitsland woont maakte gisteren veel misbaar bij de strafrechter in Brugge nadat ze veroordeeld werd.





De 51-jarige K.V. kreeg net te horen dat ze 8 maanden cel met uitstel en 400 euro boete kreeg voor meerdere diefstallen op 26 juni vorig jaar in Brugge. Op camerabeelden werden K.V. en haar nicht N.E. (31) toen herkend toen ze kleding stalen in een winkel. De politie werd erbij gehaald maar een fouille leverde toen niets op. Er werden wel verschillende kledingstukken teruggevonden in hun auto die wellicht eerder die dag gestolen waren.





Er is ook sprake van minstens een slachtoffer van wie geld gestolen werd uit haar portefeuille in haar handtas. De twee vrouwen ontkennen echter dat ze naar hier kwamen om diefstallen te plegen. "Wij waren gewoon naar hier gereden om eens een dagje te wandelen en wat te shoppen", hielden de vrouwen vol. De rechter achtte dat compleet ongeloofwaardig.





(JHM)