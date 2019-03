Dievegge betaalt slachtoffer met gevangenisgeld en krijgt 6 maanden cel ‘korting’: 30 maanden cel JHM

07 maart 2019

13u12 8 Brugge Een 45-jarige vrouw uit Cuba heeft van de Brugse strafrechter 6 maanden ‘korting’ gekregen op haar totale celstraf omdat ze de voorbije maanden in de Brugse gevangenis werkte om een van haar slachtoffers te vergoeden. De vrouw spaarde zo in de wasserette van de gevangenis 800 euro bijeen die ze aan het slachtoffer gaf. De rechter vond die daad erg uitzonderlijk, en daarom kreeg de vrouw geen 36 maanden cel maar wel 30 maanden cel, voor 18 gepleegde diefstallen. Een korting van 6 maanden dus.

De Cubaanse Carmen G. stond aan het hoofd van een vierkoppige dievenbende, die nog uit drie Peruvianen bestond, en die uitsluitend op twee manieren te werk ging: ofwel roofden ze portefeuilles uit handtassen van shoppende mensen in de stad of in winkels, ofwel beroofden ze nietsvermoedende toeristen die aan de ontbijttafel in een hotel zaten. Zo sloegen ze ook toe in juli 2017 in het Van Der Valk Hotel in Oostkamp. Op camerabeelden was te zien hoe een Chevrolet met Italiaanse nummerplaten de parking op reed toen de gasten aan het ontbijt zaten. De vrouw drong snel de ontbijtzaal binnen en stal daar een handtas met 800 euro in. Door die feiten begon een onderzoek en bleek dat ze in gans Vlaanderen, zoals in Brugge, Antwerpen, Gent en Aalst hadden toegeslagen. In de Delhaize in Brugge pikten ze de bankkaart van N.. en haalden er 600 euro mee af. Het is dat slachtoffer die zich burgerlijke partij stelde en die de dievegge nu vergoed heeft. Ze had al wat geld bijeen gespaard en beloofde de rechter extra te werken in de wasserette van de gevangenis om alles te kunnen betalen. Als ze dat zou doen zou ze van de rechter strafvermindering krijgen. De zaak werd uitgesteld en de Spaanse dievegge hield haar belofte. Via haar advocaat liet ze het geld overschrijven. Uit gegevens blijkt dat dit geld wel degelijk afkomstig is van haar werk in de gevangenis. De vrouw krijgt nu dus een strafvermindering van 6 maanden maar met 30 maanden cel en 800 euro boete blijft haar straf wel zwaar. Dat komt omdat ze liefst 18 feiten pleegde in en eerder al eens 18 maanden cel kreeg voor diefstallen. De vrouw is de enige van de dievenbende die zich kwam verantwoorden. De anderen pleegden minder feiten en 10 en 15 maanden cel, en 800 euro boete.