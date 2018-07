Dierenasiel begin september tegen de vlakte VASTGELOPEN DOSSIER GAAT IN STROOMVERSNELLING MATHIAS MARIËN

31 juli 2018

02u30 0 Brugge De afbraak van het dierenasiel Blauwe Kruis in Brugge gaat in principe in september van start. Schepen van Dierenwelzijn Mieke Hoste (sp.a) hoopt dat de werken snel afgerond zijn. "Het klopt dat de plannen langer aanslepen dan we hadden verwacht, maar het belangrijkste is dat er een volwaardig dierenasiel komt", zegt Hoste.

Het huidige gebouw van dierenasiel Het Blauwe Kruis is veertig jaar oud en voldoet niet meer aan de wetgeving rond dierenwelzijn. Begin 2017 kreeg het asiel een onverwachte schenking van 1,2 miljoen euro om een volledige nieuwbouw neer te zetten op de huidige locatie. In juni 2017 zou het bouwvallige gebouw al tegen de vlakte moeten gaan. Meer dan een jaar later staat het dierenasiel echter nog steeds ongewijzigd overeind.





Oppositiepartij N-VA gooit de knuppel nu in het hoenderhok en stelt zich openlijk vragen over de huidige situatie. "De absolute noodzaak van de modernisering werd nog prangender voor de opgevangen dieren tijdens de aanhoudend warme dagen. Voor die dieren was het zeker penibel om in zo'n hokken te worden vastgezet met amper schaduw in de omgeving en met als enige beschutting enkele niet-geïsoleerde asbestgolfplaten als dakbedekking", zegt gemeenteraadslid Hugo De Bondt. Bij N-VA vragen ze zich af wanneer de werken eindelijk van start zullen gaan.





Vertraging

Schepen van Dierenwelzijn Mieke Hoste (sp.a) beseft dat de bouwplannen blijven aanslepen. "Maar volgens onze laatste informatie gaan de werken begin september eindelijk van start", zegt Hoste. "Het hoeft weinig betoog dat de vernieuwing broodnodig is. De huidige infrastructuur voldoet niet alleen in de warme zomermaanden niet meer aan de normen, ook in de winter zorgt ze voor veel problemen. We hebben goede hoop dat de sloopwerken binnenkort kunnen beginnen. Als alles goed gaat, staat er nog eind dit jaar een volledig nieuw dierenasiel."





Verschillende problemen met de vergunningen deden de zaak fikse vertragingen oplopen. Ook de concrete plannen lieten langer dan gehoopt op zich wachten. Nu zou alles uiteindelijk tóch in een stroomversnelling moeten komen.





Bijkomend probleem voor het dierenasiel is dat het Blauwe Kruis sinds midden vorig jaar onder de erfpachtregeling van de stad Brugge valt. "Daarin staat dat er uiterlijk tegen 1 september 2018 een nieuwbouw moet staan. Die datum zal dus niet gehaald worden. Ik vraag me af welke stappen het stadsbestuur zal ondernemen", vervolgt gemeenteraadslid Hugo De Bondt (N-VA). Het antwoord daarop is duidelijk: geen. "Voorlopig behouden we het vertrouwen in de directie. Nogmaals: het belangrijkste is dat we in Brugge een modern, volwaardig dierenasiel blijven hebben", besluit Mieke Hoste. De voorzitter van het dierenasiel was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.