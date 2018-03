Dief verstopt dure kleding in struiken 16 maart 2018

02u34 0

Een 34-jarige Algerijnse dief die al drie jaar illegaal in Schaarbeek woont, riskeert 16 maanden cel, omdat hij speciaal naar Brugge afzakte om dure merkkledij te stelen. Amin N. werd op 25 november door de politie betrapt.





Met een dieventas met gestolen kleding erin wandelde hij naar enkele struiken om daar zijn buit tijdelijk op te slaan. De man had ook een tang bij om de beveiligingsmagneten van de kleding los te knippen. In zijn tas vond de politie een herenjas van Hugo Boss van 400 euro en een sjaal die 55 euro waard was. In de struiken werden nog vijf dure broeken gevonden uit boetieks in de Brugse binnenstad. "Ik was van plan om die kledingstukken verder te verkopen in Brussel. Daar raak ik dat makkelijk kwijt. Ik deed het om te overleven", sprak N. De man wordt ook nog vervolgd omdat hij aan de Lidl in Brugge een fiets stal. Ook in Brussel heeft hij al dure kledij gestolen van het merk Abercrombie & Fitch. Als hij na zijn celstraf wordt vrijgelaten, vliegt hij het land uit. Vonnis op 3 april. (JHM)