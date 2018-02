Dief steelt autobanden, maar laat krik achter 24 februari 2018

In de Stationsstraat in Lissewege zijn dieven ervandoor gegaan met twee banden van een oude wagen. Eigenares Christine Bethuyne (67) staat voor een raadsel. "Het zijn oude banden waar weinig mee kan gedaan worden." De vrouw was woensdagavond al vroeg gaan slapen en hoorde niks die nacht. Een getuige zag wel een man aan de wagen prutsen, maar dacht dat het om een depanneur ging. Donderdagochtend merkte de eigenares de diefstal op. Ze ging klacht indienen bij de politie. Omdat het om heel oude banden gaat, moeten de nieuwe per set van vier besteld worden. "Dat type is afzonderlijk niet meer te vinden", zegt Christine. De dief liet als 'souvenir' wel een krik achter waar de wagen op rustte. De auto staat ondertussen op houten blokken. (MMB)