Dief plundert kassa ijssalon 17 november 2018

02u24 0

De uitbater van ijssalon Pralifino in de Brugse Wijngaardstraat is op zoek naar een dief die donderdag op klaarlichte dag de kassa van de zaak leegroofde. "Mijn verkoper was net bezig aan een sanitaire stop", zegt zaakvoerder Bram Lobbestael. "Toen hij terugkwam, was de kassa leeg. Op de camerabeelden is te zien hoe een man alles bekijkt en uiteindelijk de inhoud van de kassa meegraaide." De buit bedraagt enkele honderden euro. De zaakvoerder heeft geen hoop meer dat de dader nog opduikt. Bram belde de politie, maar diende geen klacht in op het bureel uit tijdsgebrek. (MMB)