Dief loopt in gestolen Zeemantrui agenten voorbij: 1 jaar cel JHM

19 februari 2019

13u17 0 Brugge Een Brugse jongeman heeft een jaar cel gekregen omdat hij samen met zijn vriendin een trui stal in de Zeeman in Brugge.

Dat gebeurde op 11 juli vorig jaar. M.D. had er zonet samen met vriendin S.V. een trui gestolen maar kon ontkomen. Toen de uitbaters de politie verwittigden en die ter plaatse kwamen voor de vaststellingen, liep M.D. doodleuk de winkel terug voorbij… met de gestolen trui aan. De verkopers herkenden hem waarna de politie M.D. snel kon oppakken. Hij bleek samen met zijn vriendin S.V. op pad te zijn, en samen hadden ze nog een tas bij waar ook gestolen spullen van de Action in zaten. M.D. werd vervolgd voor 2 feiten samen, zijn vriendin S.V nog voor eens 5 feiten apart. Voor enkele feiten werden ze echter vrijgesproken. Beiden zijn al goed gekend bij de politie en werden al eerder veroordeeld voor diefstallen. S.V. kreeg bovenop haar eerdere straffen 1 jaar cel en 400 euro boete, haar vriend M.D. kreeg voor de feiten dezelfde straf.