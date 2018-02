Dief betaalt 10.000 euro terug 13 februari 2018

Een Bruggeling heeft de zaakvoerder van traiteur Van Den Berghe in Sint-Andries zijn gestolen geld terugbetaald. Dat werd gisterenmorgen duidelijk in de Brugse rechtbank, waar de man terechtstaat voor de diefstal in mei 2015. De neef van het slachtoffer werkte op het moment van de feiten in de slagerij. De zaakvoerder merkte op dat er 14.000 euro verdwenen was uit het automatisch betalingssysteem en besloot daarop enkele dagen te overnachten in z'n zaak. Hij betrapte z'n neef toen die plots de zaak binnenkwam, maar het duurde uiteindelijk nog twee jaar voor die de feiten toegaf. De man werd ontslagen en kwam op de zitting vorige maand met z'n nonkel overeen om de 10.000 euro terug te betalen. Omdat hij het geld intussen betaalde, komt de Bruggeling er op 12 maart wellicht vanaf met een werkstraf. (SDVO)