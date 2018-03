Diamant voor Gilberte en Julien 17 maart 2018

Gilberte Cromheecke en Julien Devulder uit het centrum van Brugge hebben zopas hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel had meer dan 40 jaar een zaak in kaders, inlijstingen en Chinese import. In de beginjaren stond Gilberte altijd in de zaak. Later kwam kunstschilder Julien erbij. Ook vandaag nog zien zijn twee kinderen en kleinkind hem nog geregeld met een schilderspenseel in de hand.





(BHT)