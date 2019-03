Deze zomer élke dag zwemmen in de reien Het properste stukje reie aan de Coupure wordt volwaardige zwemzone Bart Huysentruyt

19 maart 2019

16u45 0 Brugge Goed nieuws voor wie houdt van zwemmen in de reien: deze zomer mag het élke dag tussen 11 en 20 uur aan de Coupure, het properste stukje reie. “Bruggelingen moeten kunnen genieten van het water”, vindt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Redders houden een oogje in het zeil. Wie zich niet houdt aan de regels, riskeert een GAS-boete.

Het is vijf jaar geleden dat de stad Brugge zwemmen in de reien voor het eerst toeliet. Dat gebeurde telkens tijdens weekends in juli en augustus naar aanleiding van de kunsthappening Triënnale. Problemen met de waterkwaliteit gooiden wel eens roet in het eten, maar het initiatief kende wel bijval bij veel Bruggelingen en zwemliefhebbers. “We willen daar graag een vervolg aan breien”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Water en Brugge zijn al eeuwen met elkaar verbonden. De reien zijn internationaal bekend en dan is het leuk om als stad je inwoners te laten genieten van het water."

Dit keer enkel ponton

De keuze valt dit jaar opnieuw voor de zone aan de Coupure, waar vorige zomer ook al gezwommen kon worden. Dit keer komt er geen kunstwerk met veelkleurige bogen, maar enkel een ponton met ladders waarmee je het water in en uit kan. “De Coupure is de properste zone van de reien”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De Langerei zorgde in het verleden voor problemen. Nog altijd zijn twee op de tien metingen daar niet goed. De pijnpunten zijn in kaart gebracht en daar gaan we de komende jaren aan werken. Te beginnen met de Katelijnestraat, waar we de riolering vernieuwen.”

Ook het gevaar van de blauwalgen zal opgevolgd worden, benadrukt het stadsbestuur. “Veel heeft te maken met de temperaturen tijdens de zomer", zegt burgemeester De fauw. “De waterkwaliteit wordt ook aan de Coupure telkens goed opgevolgd door het stadslabo.”

De zwemzone van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september zal dagelijks open zijn van 11 tot 20 uur. Redders houden een oogje in het zeil. De buurt krijgt nog deze week informatie over het project en een meldpunt waar ze terecht kunnen als er overlast is.

Private bewakingsfirma

Vorig jaar sprongen enkele jongeren buiten de toegelaten uren in de reien. Dat is volgens de stad niet de bedoeling. “We gaan dit jaar een private bewakingsfirma laten controleren", zegt De fauw. “Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete. Maar omdat de zwemuren deze zomer erg ruim zijn, verwachten we geen excessen. Er is ruimte genoeg om te zwemmen in de toegelaten uren.”

Nog dit: de stad hoopt de reien de komende jaren zo proper mogelijk te maken. Dat actieplan telt maar liefst 70 punten en richt zich op de huizen die nu nog, door de overstorten, afvalwater in de Brugse wateren doen stromen.