Deze vrouw bleef kwartier lang bij gewonde hond op pechstrook: pootje Luna alsnog geamputeerd Mathias Mariën

18 januari 2019

21u16 0 Brugge De baasjes van Luna, de hond die werd aangereden op de Expresweg, hebben de vrouw gevonden die het gewonde dier een kwartier lang hielp en bijstond op de pechstrook. Astrid Vercruysse (61) uit Eernegem blijft bescheiden onder de lof. Ondertussen is er wel slecht nieuws: het pootje van de viervoeter moest alsnog geamputeerd worden.

Vrijdagochtend deden de baasjes van Luna, een tien maanden oude Berner Sennen, het verhaal van de aanrijding in deze krant. Het koppel uit de Henri Dunantstraat in Brugge kreeg plots enkele sms’jes van buren. Luna bleek ontsnapt uit de tuin. Enkele buren probeerden haar nog terug te krijgen, maar dat werkte averechts. Toen de politie ter plaatse kwam, ging de viervoeter pas echt lopen. Petra en Philip wonen vlak bij de drukke Expresweg, net de richting waar de hond heen liep. Luna wou de Expresweg overlopen, maar werd daar aan volle snelheid aangereden. Het dier bleef gewond op de pechstrook liggen, waarna één automobiliste dan toch stopte om de jonge hond ter hulp te schieten. “We zouden die vrouw graag bedanken", vertelden Petra Bauwen en Philip Van Dingenen.

Geen besef van gevaar

Die vrouw blijkt nu Astrid Vercruysse (61) uit Eernegem te zijn. De politie las de oproep in de media en nam contact op met de vrouw om de baasjes in contact te brengen. “Ik zag die bewuste dag hoe de hond werd aangereden en ben onmiddelijk gestopt”, getuigt Astrid. De vrouw zette haar wagen deels op de rijbaan om de gewonde viervoeter beter af te schermen van het drukke verkeer. “Eerst blafte ze en toonde ze haar tanden. Ik ben er dan gewoon naast gaan zitten en ben blijven praten”, vervolgt de moedige vrouw. “Uiteindelijk slaagde ik erin om haar te strelen en kalmeren." Astrid bleef een kwartier lang bij Luna zitten met haar rug naar het verkeer. Aan de gevaren dacht ze niet. “Ik zou de hond nooit alleen hebben gelaten. Ik heb er zelf drie en zou ook niet willen dat iemand mijn hondjes zou achterlaten." Toen de politie na een kwartier passeerde, kon Astrid teken doen. Korte tijd later arriveerde baasje Philip om het gewonde dier op te halen. “Dat ze mij niet bedankt hebben op dat moment? Daar stond ik zelfs niet bij stil. Al vroeg ik me wel af hoe het met de hond zou gaan”, vervolgt Astrid.

Amputatie

De baasjes zelf zijn alvast opgelucht dat ze de moedige vrouw hebben gevonden en willen graag met haar afspreken. Ondertussen is er wel slecht nieuws voor Luna. De dierenarts moest het pootje alsnog amputeren omdat de breuk niet goed genas.