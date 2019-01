Deze kleuters staan bijna op straat: “Dringend drie extra vriendjes gezocht” Mathias Mariën

31 januari 2019

16u39 0 Brugge Grote ongerustheid binnen de muren van ’t Lisblommetje in Zwankendamme: tegen vrijdagmiddag moeten nog nog drie nieuwe kleuters zich inschrijven. Gebeurt dat niet, moet het schooltje eind juni definitief de deuren sluiten. “Toch blijven we positief tot het bittere eind. We geven niet op”, zegt directeur Birgit Monbaliu.

Het opstapklasje, en de eerste, tweede en derde kleuterklas: in ‘t Lisblommetje zit iedereen er samen onder begeleiding van een kleuterjuf. De sfeer in de school is opperbest, maar toch hangen er donkere wolken boven de toekomst. De directie heeft nog tot vrijdagmiddag de tijd om drie extra kleuters te vinden voor volgend schooljaar. Lukt dat niet, moet het kleuterschooltje zonder pardon de deuren sluiten aan het einde van het schooljaar. “We zitten nu in ons zogenaamde genadejaar. Dat wil zeggen dat we bij de volgende telling vrijdag wél over twaalf leerlingen moeten beschikken om open te kunnen blijven.”

Optimistisch

In september stond de teller slechts op zeven kleuters. De voorbije weken schreven zich nog twee extra kindjes in, maar dat volstaat dus niet om de toekomst van het schooltje te redden. Tegen vrijdagnamiddag moeten er nog drie extra bij. Ondanks de ongerustheid blijven ze binnen de schoolmuren ook positief. “De strijd is pas verloren als de deadline verstreken is”, zegt de directeur.

Wie zich geroepen voelt om het schooltje te redden, kan terecht op de website www.delisblomme.be of bellen naar het secretariaat op het nummer 050/55.10.71