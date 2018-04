Deze brandweerwagen kan de uwe zijn 20 april 2018

Altijd al gedroomd om met een authentieke ambulance of brandweerwagen rond te rijden? Dan is het nu dé kans voor potentiële kopers, want brandweerzone 1 West-Vlaanderen houdt een veiling om oud materiaal aan de man te brengen. Zo wordt onder meer een Renault-materiaalwagen aangeboden van liefst 34 jaar oud, maar met slechts 44.187 kilometers op de teller. Enige opmerking: de wagen start niet meer. Geïnteresseerden kunnen vandaag tussen 13 en 15 uur al het materiaal bezichtigen bij de Brugse brandweer. Bieden kan nog tot 25 april op www.bva-auctions.com. O ja: het is verboden om met de bestickering en zwaailichten op de openbare weg te komen. (MMB/JHM)