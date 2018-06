Dertiger die vriendin doodsloeg, niet voor assisen 30 juni 2018

02u30 0 Brugge De Brugse raadkamer heeft Benjamin J. (33) uit Zeebrugge doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor opzettelijke slagen met de dood tot gevolg. J. sloeg zijn vriendin Jocelyne Ingabire (33) dood, maar moet dus niet voor het hof van assisen verschijnen.

Benjamin J. en zijn Waalse vriendin Jocelyne Ingabire kregen het in de vooravond van 26 mei vorig jaar aan de stok met elkaar in hun appartement langs de Noordhinderstraat. Beiden kampten met een alcohol- en drugsverslaving en waren die bewuste avond onder invloed. Tijdens een hoogoplopende ruzie kreeg Ingabire zware slagen op haar hoofd te verwerken.





Niet de bedoeling

Benjamin J. besefte wat hij aangericht had en verwittigde zelf de hulpdiensten. Die brachten Ingabire nog over naar het ziekenhuis van Blankenberge, maar voor het slachtoffer kwam uiteindelijk alle hulp te laat. J. werd de volgende dag aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van doodslag en zit sindsdien in de gevangenis. Van de feiten zelf beweert de dertiger zich niet veel meer te herinneren. Een jaar later is het parket van oordeel dat J. niet de bedoeling had om zijn vriendin om het leven te brengen.





Tot 10 jaar cel

De Brugse raadkamer volgde gistermorgen die stelling en verwees de man uit Zeebrugge door naar de correctionele rechtbank voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Het feit dat het slachtoffer zich in een kwetsbare positie bevond, werd als een verzwarende omstandigheid aan de tenlastelegging toegevoegd. J. moet op die manier niet voor het hof van assisen verschijnen.





Voor doodslag zou hem daar 30 jaar opsluiting boven het hoofd gehangen hebben. Nu riskeert de man 10 jaar gevangenis.





Hoewel Benjamin J. nog een blanco strafblad heeft, zit hij toch al meer dan een jaar in voorhechtenis. Hij zal dan ook geboeid voor de rechter verschijnen. Zijn proces gaat normaal al deze zomer van start. (SDVO)