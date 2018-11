Dertiger blijft vast voor diefstallen in elektrozaken 21 november 2018

Een 32-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de cel op verdenking van twee diefstallen met geweld in elektrozaken. Dat besliste de Brugse raadkamer gistermorgen. Kim J. werd vorige week woensdag op heterdaad betrapt, toen hij aan de haal wilde gaan met elektromateriaal in de Fnac in Brugge. Hij probeerde met geweld nog weg te vluchten, maar kon toch ingerekend worden. De dertiger wordt er ook van verdacht twee dagen eerder twee laptops te hebben gestolen uit de Electro Depot Belgium in Oostende. Ook daar gebruikte hij geweld om weg te geraken. Kim J. is niet aan z'n proefstuk toe en verzamelde in het verleden al een waslijst aan veroordelingen. Afgelopen zomer zat hij nog in de cel voor de brutale overval op een bejaarde vrouw in Oostende. Omdat het gerecht onvoldoende aanwijzingen had in zijn richting, werd J. in dat dossier vrijgelaten. (SDVO)