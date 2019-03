Dertien Roemenen in cel voor tal van koperdiefstallen: verdachte vlucht weg en crasht in etalage van kledingzaak Siebe De Voogt

10u52 0 Brugge De FGP West-Vlaanderen in Brugge heeft afgelopen nacht een bende Roemeense koperdieven kunnen oprollen. In totaal werden dertien verdachten opgepakt. Eén van hen probeerde te ontkomen en crashte in Merksem in de etalage van een kledingzaak.

Het onderzoek naar de dievenbende ging al enige tijd terug van start naar aanleiding van een koperdiefstal in West-Vlaanderen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kreeg al snel een rondtrekkende Roemeense bende in het vizier. In de nacht van donderdag op vrijdag werd overgegaan tot arrestaties. In totaal werden over gans Vlaanderen dertien verdachten opgepakt. Zij zouden in aanmerking komen voor een groot aantal diefstallen de voorbije maanden over gans Vlaanderen. De arrestaties verliepen niet altijd zonder slag of stoot. Eén van de Roemenen nam de vlucht, maar verloor de controle over zijn stuur in Merksem. Hij kwam met zijn wagen in de etalage van een kledingzaak terecht en kon uiteindelijk toch in de boeien worden geslagen. “De verdachten worden vandaag verhoord door de politie en zullen daarna voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter", stelt het Brugse parket.