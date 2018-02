Derde en vierde spoor kan er eindelijk komen 06 februari 2018

De federale regering investeert 5,3 miljard euro in de spoorwegen. In dat geld zit ook eindelijk de afwerking van het derde en vierde spoor op de lijn Brugge-Gent. Die sporen zijn nodig voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Op piekdagen rijden er tot ruim 300 reizigers- en goederentreinen op de lijn tussen Gent en de kust. Dit aantal treinen zal in de toekomst alleen maar toenemen. "Nu rijden trage goederentreinen en steeds snellere reizigerstreinen op dezelfde sporen. Zeker tijdens de piekuren en het hoogseizoen is dat geen optimale situatie", zegt Bert Mons, directeur van Kamer van Koophandel Voka. "De afwerking van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge kan de toename opvangen en de treinen vlotter laten rijden. Het snelle verkeer kan zo op de middelste sporen rijden, terwijl het trage verkeer op de buitenste sporen blijft. Op deze manier kunnen ze elkaar op geen enkel moment hinderen." (BHT)