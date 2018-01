Derde 'brand' op Markt, derde vals alarm 02u46 0

Voor de derde keer in een maand is de Brugse brandweer uitgerukt voor een zogezegde brand op de Markt. Voorbijgangers zagen gisteravond rook opstijgen uit een gebouw en alarmeerden in paniek de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse kon de brandweer enkel vaststellen dat er van een brand helemaal geen sprake was. Het was opnieuw damp van een warme lamp op het dak van een café die opsteeg en op een rookwolk leek. In december moesten de hulpdiensten ook al twee keer uitrukken voor hetzelfde fenomeen. De brandweerlieden deden gisteren nog een grondige inspectie om zeker te zijn dat er geen brandhaard was. Ze konden snel terugkeren naar de kazerne. (MMB)