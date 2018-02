Depressieve vader tracht tienerzoon te wurgen 06 februari 2018

02u47 0 Brugge In de Brugse rechtbank is gisterenmorgen het proces ingeleid tegen tuinbouwer Hans V. (50). De man probeerde meer dan drie jaar geleden zijn tienerzoon te wurgen in Sint-Andries. Ondanks de vraag van z'n advocaat Jef Vermassen, zullen op 1 oktober geen getuigen aan het woord komen.

De feiten dateren intussen van 4 december 2015 en speelden zich af in de villa van tuinbouwer Hans V. (50) in het Miljoenenkwartier in Sint-Andries. Die vrijdagavond stapte de vijftiger op zijn 16-jarige zoon af die nietsvermoedend in de zetel televisie zat te kijken. Hij nam de jongen in een wurggreep, maar de tiener slaagde erin zich los te rukken. Hans V. was op het moment van de feiten zwaar depressief en wilde volgens zijn eigen verklaringen uit het leven stappen. Zijn advocaat Jef Vermassen contacteerde zelf een psychiater die hem wilde laten opnemen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Oostende, maar de gerechtspsychiater vond het beter dat hij naar huis ging om opnieuw te beginnen werken. Begin mei 2016 werd Hans V. na vijf maanden voorhechtenis voorwaardelijk vrijgelaten. Hij kon terug aan het werk bij zijn vroegere werkgever, kreeg een contactverbod met zijn zoon en moest in een buitenverblijf van zijn familie gaan wonen.





Zes getuigen

Gisterenmorgen moest V. een eerste maal voor de rechtbank in Brugge verschijnen voor de poging tot moord. Zijn advocaat Jef Vermassen vroeg de rechters zes getuigen op te roepen: de psychiater van V., zijn nieuwe partner, zijn zus, de huurster van één van z'n eigendommen, de justitie-assistente en een collega-werknemer. "Het gaat allemaal om mensen die hem goed kennen of sinds z'n vrijlating begeleid hebben", aldus Vermassen. "We wilden hen oproepen in het kader van de strafmaat. De feiten op zich zullen we immers niet betwisten."





Na een kort beraad besliste de rechtbank niet in te gaan op de vraag van de verdediging. Op 1 oktober vinden de pleidooien plaats. (SDVO)