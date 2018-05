Delphine Steelandt signeert boek 17 mei 2018

Op zaterdag 19 mei tussen 14.30 en 16.30 uur komt Delphine Steelandt naar Torhout voor een signeersessie en voorstelling van haar boek #Fitmom in de Standaard Boekhandel op de Burg. Het is momenteel het vierde meest verkochte boek van Vlaanderen. Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en vertolkt een gezonde en ecologische levensstijl. Ze ontwikkelde het programma 100 Days of Dedication, dat de ultieme balans zoekt in gezonde voeding, veilig en uitdagend sporten en bewegen. Delphine haalde in Vlaanderen al de koppen van verschillende media met haar unieke mama-baby fitness. (BHT)