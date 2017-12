Defecte verkeerslichten zorgen voor chaotisch verkeer 02u37 0 Mathias Mariën Door defecte verkeerslichten was er even chaos. Brugge Het verkeer langs de Brugse Ring verliep gisterenochtend ter hoogte van de dubbele Kruispoortbrug erg moeizaam door defecte verkeerslichten.

Even na 9 uur raakten de lichten defect, waarna het verkeer chaotisch verliep. Op het dubbele kruispunt komen de wagens vanuit talloze richtingen, waardoor het ook voor de politie moeilijk was om het verkeer tijdens de herstellingswerken in goede banen te leiden. Vooral voetgangers en fietsers moesten daardoor extra aandachtig zijn. "We hebben na de eerste melding meteen een patrouille ter plaatse gestuurd om een oogje in het zeil te houden", klinkt het bij de politie. Het duurde uiteindelijk ruim twee uur voor de verkeerslichten opnieuw operationeel waren. Ongevallen gebeurden er tijdens de panne niet. Opvallend: zelfs zonder lichten bleven verschillende chauffeurs een tijdlang stilstaan voor een niet-werkend verkeerslicht. Dat zorgde voor een opstopping van het verkeer. Na de herstellingswerken verliep het verkeer opnieuw normaal. (MMB)