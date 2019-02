Defecte motor van Volvo zorgt voor rookontwikkeling MMB

15 februari 2019

18u44 0 Brugge In de Rijselstraat in Sint-Michiels heeft de motor van een personenwagen het vrijdagmiddag begeven.

Daardoor begon de motor hevig te roken en kon het door zelfontbranding niet stilgelegd worden. De brandweer werd er bijgehaald om de hevig rokende motor af te koelen en zo het probleem op te lossen. Van een echte brand was gelukkig geen sprake. De situatie was wel snel onder controle. De motor is wel klaar voor de schroot. Niemand raakte gewond.