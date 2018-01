Deel Torhoutse Steenweg smaller 02u40 0

De Torhoutse Steenweg in Sint-Andries zal in 2018 wat smaller worden. "Het gaat niet toevallig om het stuk tussen de brug over de E40 en het kruispunt met de N31 Expresweg, waar vanaf volgend jaar trajectcontrole wordt geïnstalleerd", zegt Dirk Vanhuyse van Agentschap Wegen en Verkeer. "De weg is daar wat breder en nodigt te veel uit tot snel rijden. Door wat extra wegmarkeringen aan te brengen, willen we de Torhoutse Steenweg visueel smaller maken."





(BHT)