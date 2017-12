Debuutfilm van Brugs koppel online te bekijken 02u36 0 Brugge De debuutfilm 'Bonnie&Clyde Copycats' van de twee jonge Bruggelingen Gustavo en Bo Catilina, die onlangs nog in première ging in De Dijk, is sinds kort te zien op YouTube.

Het koppel plaatste de langspeelfilm online.





"Na de première kregen we heel veel lovende commentaren", zegt Gustavo Catilina, die de film zonder subsidies in Brugge draaide.





"Enkele vrienden suggereerden ons om de film online te plaatsen om zo meer bekendheid te verwerven. Zo is de film voor iedereen gratis toegankelijk. We hopen op de nodige aandacht van mensen uit de filmwereld. Misschien lopen we op het wereldwijde web een producer tegen het lijf die ons wil ondersteunen voor de volgende film."





De film is te bekijken via de YouTube-link:





https://youtu.be/HR6RBx_r1nY. (BHT)