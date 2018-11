Dealer gevat in Het Entrepot 19 november 2018

In Het Entrepot in Brugge is vrijdagnacht een dealer opgepakt. Het gaat om een 20-jarige Oostendenaar. De man was aanwezig op de fuif Skankerz en is betrapt bij een controle. Welke en hoeveel drugs de man op zak had, is niet bekend. Hij werd aangehouden en komt dinsdag voor de raadkamer. (BBO)