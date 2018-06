Dealer geklist na achtervolging 15 juni 2018

De politie van Bredene/De Haan heeft een 32-jarige Bruggeling opgepakt die wordt verdacht van het dealen van drugs. Dinsdagavond wilde een interventieteam een verdacht voertuig controleren in Wenduine. De bestuurder deed alsof hij de politie niet zag, waarna er een achtervolging begon. Uiteindelijk kon de politie het voertuig tegengehouden in Zuienkerke. Er werden 145 gram cocaïne, 4 gram cannabis, een grote hoeveelheid plastic zakjes en een grote som geld aangetroffen. De 32-jarige Bruggeling werd gearresteerd. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn nog 27 gram cannabis, wat xtc-pillen, heroïne, cocaïne en een aantal druggerelateerde attributen gevonden.





De man is ondertussen aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet. (MMB)