De Vetten Os neemt maatregelen na klachten buren 24 november 2018

De uitbaters van het populaire café De Vetten Os in de Brugse Hauwersstraat roepen hun klanten op om niet meer op straat voor het café rond te hangen. "Na een gesprek met politie en buurtbewoners besluiten we dat we nog wat extra moeite moeten doen om de woonbuurt rondom het café te ontlasten. Herbruikbare bekers beperken afval. Dat is een mooie start. Maar ook aan het straatlawaai moet iets gebeuren", klinkt het. "Daarom vragen we met aandrang niet buiten, voor het café rond te hangen. Je gaat binnen in het café om te genieten van de sfeer of je wandelt door naar andere plaatsen. Hoe hard we ook genieten van het gezellig buiten rondhangen en gekke toeren uithalen: het geduld van de buurt is op. Komt er geen verandering, dan komt er een rechtzaak en bestaat de kans dat De Vetten Os gesloten wordt. Dus werk alstublieft mee en hou het rustig op straat." De zaakvoerders beseffen dat het vooral rokers zijn die buiten staan en is daarom bezig met een verbouwing om in het café een rokersruimte te voorzien. (MMB)