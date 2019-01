De Varens vernieuwt: internaat, lasateliers en groene speelplaats Bart Huysentruyt

25 januari 2019

18u37 0 Brugge SBSO De Varens, een school voor buitengewoon onderwijs van scholengroep Impact, opende zopas het nieuwe internaat, de lasateliers en de groene speelplaats.

Het internaat De Hazelaar is het meest indrukwekkende project van de drie. Er is zo’n zes miljoen euro mee gemoeid. Het gebouw telt 100 individuele kamers. Ook de nieuwe lasateliers waren dringend, stiptpen Chris De Ruyck en Hans Verstraete van De Varens aan. “De installaties waren verouderd en moesten aangepast worden aan nieuwe inzichten en lastechnieken. De lasateliers bevonden zich in de Brugse binnenstad, maar het mobiliteitsplan bemoeilijkte de levering van de materialen tijdens de schooluren. Daarom kozen we voor een nieuw gebouw in de Nieuwe Sint-Annadreef.” Het 500 vierkante meter tellende atelier kan vier pedagogische eenheden onderdak bieden. Voor elke klas zijn acht lasunits voorzien. “Met de metaalverwerkende industrie in onze provincie en de haven van Zeebrugge in onze achtertuin, zal de mogelijkheid er zijn om prima geschoolde arbeidskrachten op te leiden”, hoopt algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde. Tot slot is er ook de fel groener geworden speelplaats. “We zijn gewapend voor de toekomst.”