De Speelschaar begeleidt muzikaal vuurwerk 30 augustus 2018

Primeur voor de kermis in Sint-Kruis op zaterdag 15 en zondag 16 september, want voor het eerst is er livemuziek tijdens het groots muzikaal vuurwerk als afsluiter van het feestweekend. Dat vuurwerk vindt op zaterdag om 21.30 uur plaats op het sportterrein De Gulden Kamer.





De Speelschaar SFX brengt passende klanken. Zo'n zestig muzikanten zullen aanwezig zijn. Verder is er opnieuw foor op de gemeentepleinen aan de kerk met onder meer autoscooters, schiettent, prijzenrad, kindermolen en gebakkraam.





Op zaterdag en zondag tussen 8 en 18 uur is er rommelmarkt in de Boogschutterslaan, op de speelplaats van IMB en in de dreef naar het sportterrein. (BHT)