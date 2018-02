De Smedenpoort maakt beste boerenpastei 08 februari 2018

Op het festival van het varken in Salons Saint-Germain in Diksmuide is de ambachtelijke boerenpastei van slagerij De Smedenpoort in Brugge verkozen als de beste. Het was de Brugse stagiair Luis Deblaere (17), zelf student aan de slagerijschool KTA in Diksmuide, die de pastei van De Smedenpoort promootte op het festival. Mét succes dus, want de jury met onder meer topchefs Geert Van Hecke (Zet'joe) en Franky Vanderhaeghe (Saint-Nicolas) waren onder de indruk. "We maken onze pastei op basis van lever en varkensvlees en een lekkere kruidenmengeling", zeggen zaakvoerders Kevin Coudeville (39) en Liselotte D'Hoore (34). "Het varkensvlees komt van de boerderij van de ouders van Liselotte in Wingene. We werken nog op de typisch ambachtelijke manier en dat wordt door de klanten gesmaakt." De slagers laten weten dat ze alvast nog op zoek zijn naar gemotiveerd personeel om hun team te versterken.





(BHT)