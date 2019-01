De Scene gaat de serieuze toer op met ‘Minor swing’ Bart Huysentruyt

28 januari 2019

09u40 0 Brugge Het Dudzeels Amateur Theater(DAT) De Scene kiest, anders dan de voorbije jaren, voor een serieus stuk in 2019.

Met ‘Minor swing’ keren ze terug naar het fictieve dorp Rottegem in 1969. De jaarlijkse kermis schudt het anders zo vredige Vlaamse dorp flink wakker. Een knappe zigeunerin doet de gemoederen verhitten. Minor Swing is onversneden verteltheater. Met herkenbare en universele dorpelingen, met fijne en grove en bijtende humor, met die heerlijke muziek uit de sixties en dansen op één tegel. Jan Charles staat in voor de regie. Er zijn voorstellingen op 8, 9, 10,15 en 16 maart in De Bijenkorf. Alle opvoeringen starten om 20 uur, behalve op zondag 10 maart. Dan wordt al om 15 uur gestart. Kaarten kosten acht euro. Info bij Anna Vandercruysse op 050/59.96.99 of www.datdescene.be.