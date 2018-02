De Scene brengt komedie 06 februari 2018

Het Dudzeels amateurtheater De Scene is toe aan zijn 27ste productie, een komedie met de titel 'Klachten'. De regie is in handen van Bart Cardoen. Het stuk wordt opgevoerd in de school Brugge-Noord langs de Damsesteenweg op vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari. Behalve op zondag (19 uur), starten alle voorstellingen om 20 uur. Tickets kosten acht euro via 050/59.96.99.





(BHT)