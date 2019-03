De Prêtre krijgt na 120 jaar nieuwe naam: House of Feet Bart Huysentruyt

26 maart 2019

19u59 0 Brugge De gespecialiseerde orthopedisten van Huis De Prêtre veranderen na zes generaties en 120 jaar van naam. Voortaan bedient de familie de klanten in House of Feet. De zaak is nummer één in orthopedie in Vlaanderen. “De nieuwe naam kan misschien ook internationaal poorten openen”, zegt directeur Tom Boerjan.

De historiek van De Prêtre gaat al terug tot het einde van de 19de eeuw toen lederhandelaar Pieter Benjamin De Prêtre zich in de Moerstraat in Brugge vestigde. Later werd dat vakkundig maatwerk steeds bekender in Brugge: eerst in de Noordzandstraat, later in de Braambergstraat. Sinds 1993 zitten de meeste van de 50 werknemers in Monnikenwerve, van waaruit 5.000 paar schoenen per jaar gemaakt worden.

“Tot 2005 was dat voornamelijk nog handenarbeid", zegt de algemeen directeur Tom Boerjan. “Maar steeds meer laat de techniek ons toe om via scanners de voet in beeld te brengen. Mensen hebben nog vaak een foutief beeld van een orthopedische winkel. Ze denken dat je scheve voeten moet hebben als je hier een stap binnen zet, wat dus helemaal niet zo is. We hebben schoeisel voor iedereen: van sporters tot mensen die een amputatie hebben ondergaan.” En dat ze bij De Prêtre een goede naam hebben in Vlaanderen en omstreken mag duidelijk zijn. “We houden de productie bewust in Brugge”, zegt Boerjan. “Omdat we zo snel maatwerk kunnen leveren, komen ze zelfs vanuit Dubai overgevlogen om geholpen te worden.”

De Prêtre draait een omzet van zo’n 7 miljoen euro. “Onze sector is in volle ontwikkeling”, zegt Boerjan. “We staan aan de vooravond van 3D-printing van leesten en steunzolen. Binnen de vijf jaar schakelen we volledig over. Er komen mogelijkheden aan die revolutionair zijn voor onze sector en wij willen trendsetter zijn. Meer en meer werken we ook samen met podologen. Alles wat met de voeten te maken heeft, passeert hier de revue. De nieuwe naam, die we zelf hebben bedacht, dekt de lading beter. Bovendien klinkt het House of Feet in het Engels moderner en kunnen we op termijn ook naar het buitenland lonken.” House of Feet heeft zes winkels in Vlaanderen. Naast twee zaken in Brugge zitten ze ook in Ieper, Oostende, Lokeren en Aalst. Op termijn komen er vestigingen bij. In Brugge breidt de zaak al uit, want het naastliggende pand in Monnikenwerve is ook aangekocht. Daar komen de administratie en stockageruimtes.