De nieuwe Belle-Epoque heet Belthazar 06 maart 2018

02u27 0 Brugge Restaurant Belle-Epoque, op de hoek van de Zuidzandstraat en Hoogste van Brugge, steekt in een volledig nieuw kleedje en heet voortaan Belthazar.

Behalve de naam is ook het concept helemaal veranderd. Wat niet is gewijzigd, is het team achter Belle-Epoque. "We stelden vast dat we nog heel veel vaste klanten bereikten, maar dat er geen nieuwe mensen bij kwamen", zegt zaakvoerder Sabine Vandevoorde (45), die het restaurant 14 jaar uitbaat. "Daarom besloten we het interieur te veranderen. Het ziet er een pak frisser en hipper uit met onder meer ook een open bar en zicht op de keuken. We bieden ook een andere menukaart aan. Belgische producten staan centraal, met bijvoorbeeld filet d'Anvers, Duke of Berkshire, aardappelstoemp of konijn." De naam Belthazar, niet te verwarren met Balthasar in de Sint-Amandsstraat, verwijst nog voor een deel naar de vroegere Belle-Epoque én naar de Belgische gerechten. De zaak is open van 10 tot 21.30 uur, behalve op donderdag en vrijdag. (BHT)