De Mangeleer schrapt ontbijtformule in nieuwe zaak: “Was te intensief voor mijn personeel” LESS by Hertog Jan focust opnieuw enkel op middag- en avondservice Bart Huysentruyt

29 maart 2019

10u09 0 Brugge Na amper twee weken kan je niet meer ontbijten of laat in de namiddag eten in LESS, de nieuwe zaak van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens op 't Zand in Brugge. Het concept van een ‘all day restaurant’ was maar een heel kort leven beschoren. “We hebben de impact op ons personeel wat onderschat en focussen weer op het restaurant", zeggen ze.

Open om 8 uur en laatste order om 22 uur. Dat was althans de bedoeling van LESS, the eatery, het nieuwe concept van topchef Gert De Mangeleer en Joachim Boudens op ‘t Zand in Brugge. Maar sinds een paar dagen blijven de deuren ‘s morgens vroeg dicht en kan je ook ‘s middags enkel tussen 12 en 14.30 uur eten. “We hebben gemerkt dat de ontbijtformule, maar ook de kans om in de namiddag nog iets te eten of te drinken enorm belastend was voor onze personeelsequipe", zegt Gert De Mangeleer. “Na amper een week wisten we al dat we dit niet konden maken. Een toprestaurant runnen is al zwaar, maar deze formule vergde echt té veel van iedereen.”

En dus laat De Mangeleer zijn idee van een ‘all day restaurant’, zoals in Londen of New York, varen. “We hebben het in elk geval geprobeerd", zegt hij. “Eigenlijk keren we voor een stuk terug naar de essentie van LESS, zoals voorheen in Sint-Michiels. Al is de setting en ook de menukaart toch anders.” Is Brugge dan niet klaar voor zo'n vernieuwende restaurantformule? “Ik denk vooral dat wij de impact hebben onderschat. Het moet leefbaar zijn voor iedereen”, is De Mangeleer eerlijk.

Over de eerste weken van LESS op ‘t Zand in Brugge zijn de twee ondernemende Bruggelingen wél heel tevreden. “Het is hard werken. We zijn elke dag zelf aanwezig om de zaak mee op te starten. Maar de reacties zijn bijzonder positief en de omgeving is helemaal anders. De passage, de evenementen, het bruisende stadsleven: dat hadden we in Sint-Michiels niet. Hier is die ambiance geweldig. We zijn heel tevreden over de keuze die we maakten.”

Met een deejayset van Buscemi op donderdagavond toonden De Mangeleer en Boudens ook al waar ze in de toekomst naartoe willen. “Hier kunnen we niet alleen creatief zijn in de keuken, maar ook iets extra’s aanbieden aan de klanten.”, zegt Joachim Boudens. “Niet dat we het restaurant tot een danstempel willen omvormen, maar zo'n deejayset met gepaste achtergrondmuziek is iets wat we vaker willen doen. De reacties zijn bovendien schitterend, want onze eerste muzikale avond zat meteen volgeboekt.”

Binnenkort, wellicht begin mei, komt er nog een terras voor de gevel. Al zoeken De Mangeleer en Boudens ook daar nog naar de gepaste formule: “We willen dat de klanten in optimaal comfort buiten kunnen eten. In LESS kom je niet voor een snelle hap, dus moeten mensen zonder problemen anderhalf uur of langer buiten van hun maaltijden kunnen genieten.”