De Mangeleer na eerste dag LESS: “Zin in een stukje tarbot, maar geen tijd voor” Bart Huysentruyt

12 maart 2019

09u46 0 Brugge “Als ik één iets op de kaart zou mogen bestellen, dan liefst een stukje tarbot ‘Cantonese style’, maar er is geen tijd voor.” Voormalig driesterrenchef Gert De Mangeleer beleefde een erg drukke eerste dag van zijn nieuwe zaak LESS op ‘t Zand.

Maandag opende ‘LESS by Hertog Jan’ de deuren onder het Hotel 't Zand. Het pand ziet eruit als een zwarte blok, maar trekt heel veel licht binnen en is een eyecatcher op het recent vernieuwde plein in Brugge. “Het doet deugd dat er meteen veel volk is langsgekomen”, zegt De Mangeleer. “De eerste weken zijn Joachim (Boudens, red.) en ik hier elke dag. We houden de service goed in de gaten en sturen bij waar dat nodig is. Het is voor iedereen wennen, want we waren een andere stijl gewoon in Hertog Jan. Nu kan iedereen wat losser zijn en is er ruimte om meer jezelf te zijn.” Wie al eens in LESS langs de Torhoutse Steenweg ging eten, herkent wel wat gerechten, maar de nieuwe zaak biedt een nog ruimere waaier aan wereldse gerechten. “Ja, ik lust wel een stukje tarbot”, zegt De Mangeleer. “Maar door de drukte kom ik hier niet aan eten toe. Dat komt nog wel.”