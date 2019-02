De laatste loodjes: Blankenberge maakt zich op voor carnaval Zondag ook stoet in Heist Bart Huysentruyt

28 februari 2019

18u33 0 Brugge Niet alleen Aalst, maar ook Blankenberge en Heist maken zich op voor hét feest van het jaar. De aanloop in Blankenberge verliep niet over rozen: groepen hielden het voor bekeken en er was slechts één kandidaat prins carnaval. “Maar aan het feest verandert er niks. Dat duurt tot in de vroege uurtjes”, verzekert Bart Depauw van De Pekkers.

In een lege loods van garage Universel op de industriezone van Blankenberge leggen de carnavalsverenigingen de laatste hand aan hun wagens. Het zijn stuk voor stuk kleine kunstwerkjes met een dikke knipoog naar de actualiteit. Sinds eind september 2018 zijn ze al bezig. Zeven vrijwilligers ontfermen zich over de bouw van de carnavalswagen. “De laatste dagen werken we nog aan de elektriciteit en enkele details", vertelt Bart Depauw van De Pekkers. “Onze wagen staat in het teken van de bijtjes (lacht). Dus zijn we nu nog wat grassprietjes aan het leggen.” Het thema verwijst uiteraard naar de moeilijkheden die de bijen ondervinden. Er zijn er steeds minder. “Toch een beetje over de klimaatopwarming, dus”, knipoogt Depauw.

Duizenden euro’s

De Kipjes en De Waterpolo lopen er niet meer tussen. Beide groepen hielden er eind vorig jaar mee op. En voor het eerst in dertig jaar was er slechts één kandidaat prins carnaval. “Er moet iets veranderen aan voorwaarden om je kandidaat te stellen”, hoor je bij veel carnavalisten. “Je betaalt enkele duizenden euro’s om je kandidaat te stellen, maar je krijgt er niks meer voor in de plaats. Het systeem moet anders.” Maar ook: “Jongeren willen de pluimen niet meer op de hoed zetten. Ze zijn voor carnaval, maar met die oude tradities hebben ze geen voeling.” De Moashpotten hebben er dit jaar zelfs hun thema van gemaakt: ‘De Confrerie ku ni mee, under organisoasje is passé’.

Muziek testen

Stof tot nadenken voor de Confrérie van de Leute in Blankenberge. Al wil Bart Depauw van De Pekkers het feest helemaal niet negatief zien. “Wij bestaan vijftien jaar en tellen nog altijd een vaste kern van 22 mensen. Dat zijn enthousiaste carnavalliefhebbers die toeleven naar het feest van zondag. We beginnen er al aan om 9 uur. Dan komen we naar de loods om de muziek te testen, de tractoren aan te haken en de stroomgroep aan te sluiten.”

De start van de carnavalsstoet op zondag is om 14.30 uur en er worden weer duizenden toeschouwers verwacht. “De aanloop mag dan wel wat minder verlopen zijn, het feest zal nooit veranderen”, denkt Depauw. “Wij trekken eerst twee uur door de straten, daarna naar het Manitobaplein voor een rondo. Daar verzorgen we ook de muziek voor alle carnavalsgroepen. En ‘s avonds gaan we naar de prijsuitreiking op het stadhuis. Daarna barst het feest eigenlijk pas echt los, want dan gaan we van carnavalscafé naar café. De dag eindigt ‘s anderendaags in de vroege uurtjes.”

In Blankenberge begint carnaval zondag dus om 14.30 uur, verderop in Heist kan je tussen 14 en 22 uur van het feest genieten.