De Klokke maakt plaats voor woningen 13 juli 2018

Langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries gaat de oude herberg De Klokke momenteel deels tegen de vlakte. De gevel blijft bewaard. De Klokke verwijst naar het vroegere nabijgelegen voetbalveld van Club Brugge, voor blauwzwart intrek nam in Olympia, het huidige Jan Breydelstadion. Het gebouw dateert uit begin twintigste eeuw, maar stond al een tijdje leeg en te verkommeren. In de inventaris Bouwkundig Erfgoed staat het gebouw ook vermeld, omwille van zijn vijf traveeën en twee bouwlagen. Ook het schrijnwerk bleef al die jaren bewaard. Jonckheere Architecten heeft er een project met vier nieuwbouwwoningen klaar. (BHT)