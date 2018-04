De kleurrijkste zwemplek deze zomer 25 april 2018

Liefhebbers van reitjeszwemmen, nog even geduld: vlak bij de Coupure in Brugge is de installatie van het Spaanse architectenbureau Selgascano bijna klaar.





Het is een van de absolute blikvangers van het kunstenfestival Triënnale in Brugge. De rooskleurige constructie met doorschijnende wanden geeft kleur aan het water en vormt een verpozingsplek in de stad. "Hoewel het kanaal vandaag nog steeds bevaarbaar is en een verbinding vormt tussen de Ringvaart en de binnenstad, blijven de sluizen hier meestal gesloten", zegt projectarchitect Sara Ouass. "Dit drijvende paviljoen zal deze zomer de ideale plek zijn om pootje te baden of een plons in de reien te wagen." Dat bevestigt ook burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Voorlopig ziet het ernaar uit dat er deze zomer op bepaalde dagen in de reitjes kan gezwommen worden. De kwaliteit van het water wordt hiervoor voortdurend opgevolgd. We nemen daarbij geen enkel risico." De Triënnale zelf start op 5 mei.





(BHT)