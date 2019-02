De favoriete winkel van Kama en Herr Seele wordt 75 jaar: “Leuk als je hoort dat je de ‘place to be’ bent” Kunstschilderswinkel Huis Van Loocke in de Ezelstraat in Brugge viert feest Bart Huysentruyt

19 februari 2019

18u39 0 Brugge Kunstschilderswinkel Huis Van Loocke, de favoriete zaak van Kamagurka en Herr Seele, viert de 75ste verjaardag in Brugge. Creatievelingen vinden er hun olieverf, tekenpotloden of schildersezel. “Ondanks het internet vinden klanten het zo belangrijk om persoonlijk advies te krijgen”, verklaart Françoise Alleyn haar succes.

Ze zijn vrij uniek in Brugge. De laatste jaren zijn immers nogal wat winkeltjes met teken- en schildersproducten verdwenen. Niet verwonderlijk dus dat er klanten vanuit alle windstreken in Vlaanderen naar de Ezelstraat rijden voor hun favoriete merken. Dat zijn overigens niet de goedkoopste materialen. “We staan voor kwaliteit en dat heeft een prijs", zegt Françoise Alleyn (56). “Klanten zijn voor ons doorheen de jaren een beetje familie geworden. We zagen ze opgroeien, tegenslagen verwerken op doek en terug recht krabbelen. Vaak noemen ze mij hun psychologe.”

Op het einde van 1944, net na de Tweede Wereldoorlog, startte Marcel Van Loocke het Huis Van Loocke op. Dat was toen nog in de Sint-Jakobsstraat. Potloden, verfborstels en doeken werden toen nog gecombineerd met drogisterij. Marcel’s dochter Ghislaine Van Loocke zette de zaak verder in de Noordzandstraat. Ze runde het Huis Van Loocke 35 jaar en verhandelde er ook cosmeticaproducten.

Pas toen Françoise Alleyn haar mama opvolgde, werd de focus helemaal verlegd op het artistieke. “Nochtans ben ik zelf geen talent met verf en kwast", knipoogt ze. “Maar ik heb de kennis over alle producten met de paplepel binnen gekregen. Het interesseert me ook heel erg en ik hou van de mensen die hier langskomen. Je maakt zoveel mee.”

Eerst huurde Françoise nog een pand in de Philipstockstraat, maar sinds tien jaar is de Ezelstraat de uitvalsbasis. Het is ook de favoriete zaak van bekende kunstenaars zoals Herr Seele, Kamagurka of Marec. De rekken staan er overvol en je kan er snuisteren tussen alle mogelijke materialen en kleuren. “Al wie graag tekent, schildert of met kunst bezig is, kan hier op persoonlijk advies rekenen”, zegt de uitbaatster. “Het is net door die persoonlijke touch dat we nog altijd reden van bestaan hebben. De komst van het internet is voor veel zaken de doodsteek. Wij horen vaak dat we de ‘place to be’ zijn. Dat is natuurlijk een fantastisch compliment.”

Voor de 75ste verjaardag van deze Brugse zaak konden klanten dinsdag kans maken op één van de drie schildersezels die er verloot werden. Er was ook tien procent korting en een cadeautje voor de klanten. Of Huis Van Loocke nog verjaardagen zal vieren? “Ik doe er graag nog tien jaar bij”, zegt Françoise. “Er is zelfs mogelijk opvolging in de familie. We zien wel.”