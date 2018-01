De fauw voor tweede keer opa 19 januari 2018

Dirk De fauw, OCMW-voorzitter en kandidaat-burgemeester voor CD&V bij de verkiezingen in oktober, is voor de tweede keer opa. Zijn dochter Bieke en haar partner Ewout Lambert kregen een zoontje: Victor. Dirk had al een kleinkind Maxime, een jongetje van 20 maanden van zijn zoon Jasper. "En in februari krijgt Jasper er nog een dochter bij. De familie wordt zo in sneltempo uitgebreid", geniet Dirk De fauw. "Ik kom uit een nest van zeven kinderen en heb zelf drie kinderen. Met de familie hebben we een WhatsApp-groepje waarop we elkaar op de hoogte houden van nieuwtjes." (BHT)