De ene supermarkt ruimt plaats voor de andere: Carrefour palmt oude Aldi in Bart Huysentruyt

25 maart 2019

11u58 0 Brugge Supermarktketen Carrefour wil de gebouwen aan de Torhoutse Steenweg 130, waar tot voor kort Aldi gevestigd was, uitbreiden en verbouwen. Het aanpalende pand werd gekocht om de winkel over dit perceel uit te breiden.

De woning Torhoutse Steenweg 128 wordt gesloopt en het perceel wordt volledig dicht gebouwd zodat de bestaande winkel en de nieuwbouw één geheel vormen. De omgevingsvergunning is door de stad toegekend. Het uiteindelijke doel is daar de realisatie van een Carrefour Express-buurtsupermarkt. Sinds 1985 was Aldi er gevestigd, met ernaast een beenhouwerij. Ze verhuisden onlangs naar een ruimer pand in de Zandstraat. Door de reorganisatie van de parking worden 6 bijkomende parkeerplaatsen, 14 bijkomende fietsstallingen en 3 staanplaatsen voor bakfietsen gecreëerd. De fietsstallingen voor klanten zullen overdekt zijn. De opening van de Carrefour Express is voorzien in september.