De coolste pet... is die van stad Brugge 31 juli 2018

De stad Brugge is een gadget rijker. Vanaf nu is in de centrale shop van de stedelijke Musea (Arentshof, Dijver 17) en in Mijn Brugge (Frank Van Ackerpromenade, naast Huis van de Bruggeling) een nieuwe Brugge-pet te koop voor vijf euro. Dat is niet alles: fiere Bruggelingen kunnen de liefde voor hun stad tonen door een foto van zichzelf- met pet op - te posten op de sociale media onder de hashtag #trotsopbrugge . De mooiste foto's verschijnen in het Brugse infoblad BiS, editie oktober. Bovendien maken een aantal pet-dragers kans op een leuke prijs.Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) ziet verschillende voordelen. "Met deze warme temperaturen is deze Brugge-pet het ideale middel om het hoofd koel te houden. Bovendien bombardeer je jezelf tot ambassadeur van je stad in binnen- en buitenland en maak je kans om in de prijzen te vallen", aldus Landuyt. (MMB)