De Brugse Zot, maar dan alcoholvrij BROUWERIJ DE HALVE MAAN HEEFT ER EEN 'SPECIAALBIER' BIJ BART HUYSENTRUYT

19 juni 2018

02u36 0 Brugge Wie geen kater wil overhouden aan de matchen van de Rode Duivels, kiest voor een Sportzot in plaats van zijn grote broer Brugse Zot. Sportzot is een nieuwkomer in het assortiment van brouwerij De Halve Maan en is de alcoholvrije versie van Brugse Zot. "De smaak is quasi identiek", zegt brouwer Xavier Vanneste.

Naast de Brugse Zot Blond en Bruin en de Straffe Hendrik komt Brouwerij De Halve Maan nu dus met een alcoholvrije variant op de markt. Die markt is tot nu toe vooral gedomineerd door de grote pilsbrouwers en wereldspelers. "We merken dat er steeds meer vraag naar is", zegt zaakvoerder Xavier Vanneste. "De wereld verandert en het is een segment waar we potentieel in zien. De Sportzot is eigenlijk de alcoholvrije versie van de Brugse Zot. Het is op een vrij unieke manier gebrouwen. We gebruiken een filtertechniek waarbij de Brugse Zot aan hoge druk door een membraan moet. Zo filteren we na 40 uur de alcohol eruit en behouden we het smaakpallet." Helemaal alcoholvrij is de Sportzot eigenlijk niet: er zit nog 0,4 procent alcohol in, maar er mag wél alcoholvrij op het etiket. Dat komt omdat bieren vanaf een percentage minder dan 0,5 als alcoholvrij worden beschouwd.





Alcoholvrij beter geworden

"Aanvankelijk was de kwaliteit van alcoholvrij bier niet zo goed", zegt Vanneste. "De bieren smaakten zoet, met een typische mout- of wortsmaak die sterk verschilde van de bieren die de mensen gewend waren. Het werd ook niet goed in de markt gezet. De laatste jaren zijn de alcoholvrije bieren beter geworden. Wij hebben een jaar gewerkt om dit product goed te krijgen." We namen zelf de proef op de som en stelden vast dat het nieuwe bier niet zoeter smaakt dan de originele Zot. "Er blijft een knipoog naar het merk met de bekende nar in het logo. Zelfs de kaligrafie van het woordmerk werd door dezelfde beroemde kaligraaf en Bruggeling Brody Neuenschwander bewerkt."





Geen sportdrank

De Sportzot is geen sportdrank, benadrukt Vanneste. "Maar we willen graag in de sportkantines aanwezig zijn. We richten ons ook tot liefhebbers van alcoholvrij bier met smaak. Vanuit de horeca komt steeds meer vraag naar leuke smaakvolle alternatieven in de categorie van bieren. Daar spelen we op in."





Opmerkelijk: de Sportzot is in de winkel straks iets duurder dan de Brugse Zot. "Dat komt door het intensieve proces", legt Vanneste uit. "Maar deze variant zal dus straks ook door onze ondergrondse bierleiding stromen."





Wie niet kan wachten om het nieuwe biertje te proeven, rept zich binnenkort naar de supermarkten Carrefour, Colruyt en Delhaize in ons land en Jumbo in Nederland.