De ‘Brugse’ walvis staat in Utrecht Bart Huysentruyt

16 januari 2019

17u12 0 Brugge Skyscraper, the Bruges Whale, het opvallende en meest geliefde kunstwerk tijdens de voorbije Triënnale in Brugge, is vanaf vrijdag te bewonderen in het Nederlandse Utrecht.

Het team van Triënnale Brugge stond in Nederland in voor de opbouw van de plastieken walvis van kunstenaarscollectief Studio KCA. Datzelfde team had de walvis in Brugge al afgebroken. Het kunstwerk is eigendom van de stad, maar reist de komende maanden de wereld rond. Verschillende steden toonden al interesse, omdat het werk doet nadenken over de vervuiling van de planeet. Utrecht kwam als eerste op de proppen en krijgt de eer om de walvis de komende tijd aan bezoekers te laten zien. Het kunstwerk, dat in Brugge aan het Jan Van Eyckplein stond opgesteld, is te bewonderen langs de Catharijnesingel. De Skyscraper is opgebouwd uit plastic afval uit de zee. Vanaf vrijdag is het kunstwerk compleet en kan je er zes maanden lang van genieten.