De Bruggeling Jean-Pierre Van Rossem: geen fan van de stad, wel van Cercle Bart Huysentruyt

14 december 2018

16u54 1 Brugge Het overlijden van Jean-Pierre Van Rossem zindert na tot in Brugge, de stad waar hij opgroeide, maar al lang niet meer woonde. Alleen voor Cercle kwam hij nog eens af, al was dat ook al jaren geleden. “Ik associeer Brugge met verstikking”, zei hij ooit.

Wie herinnert zich nog de tijd, eind jaren 80 van vorige eeuw, toen Jean-Pierre Van Rossem op het toppunt van glorie met een Ferrari F40 naar de Meifoor kwam. Hij parkeerde zich steevast verkeerd, gooide de deuren open en trok met zijn zoon de stad in. Het nieuws verspreidde zich snel als een lopend vuurtje.

Jongeren trokken massaal naar de plek waar Van Rossem als vanouds met briefjes van 1.000 frank strooide. Vond hij dat je wel eens nieuwe Nike-schoenen verdiende, dan legde hij 5.000 frank in je handen: “Hier, jongen. Koop een paar nieuwe.”

Drama in Sulferbergstraat

Van Rossem werd in 1945 geboren in Brugge. Vader Jan, die in mei stierf, was bureauchef bij de NMBS, mama Germana huisvrouw.

De jonge Jean-Pierre ging eerst naar de lagere school bij de Frères, later in het middelbaan in het Sint-Lodewijkscollege. “Brugge is een prachtige stad. Maar ik ben er niet verliefd op. Ik associeer de plek met verstikking”, zei hij ooit.

Dat had meerdere redenen: “Ik ben hier geboren in een erg katholiek, klein bourgeois gezinnetje waar ik me nooit thuis heb gevoeld.’'

Er speelde zich voor zijn ogen een drama af, vlakbij het ouderlijk huis in de Arsenaalstraat 39 nabij het Begijnhof. Zijn geliefde broertje Paul was amper vijf jaar toen hij door een vrachtwagen doodgereden werd in de Sulferbergstraat. Jean-Pierre, toen zeven, was daar bij en heeft zichzelf dat altijd verweten.

Het tweede trauma liep hij op toen zijn geliefde konijn door zijn grootvader werd gedood tijdens zijn eerste communie. Een gebeurtenis die zijn latere leven bleef tekenen. Hij verweet het zijn vader, met wie hij zich pas een paar jaar geleden weer kon verzoenen. “Voor zoiets stoms hebben we jaren niet gepraat”, zuchtte Jean-Pierre toen.

Tortelduifjes

Drie keer trouwde Van Rossem. In de vroege jaren ‘80 met Nicole, de mama van zijn zoon Piki. Zijn tweede vrouw, Nicky Annys, verdronk eind 1989 thuis in bad. Toen woonde Van Rossem nog in Brugge. Op 2 juni 1990 trouwt hij opnieuw. Met Rachida Beettar Gmili. Bij dat huwelijk, op het toppunt van zijn rijkdom, gooit hij briefjes van 5.000 frank (125 euro) naar het publiek dat komt kijken naar de tortelduifjes in het Oost-Vlaamse Aaigem.

Investeren in Cercle

Vanaf dan komt Jean-Pierre enkel nog sporadisch naar Brugge, op bezoek bij zijn nonkel of naar ‘de Cerkel’. “Ik ben al 60 jaar supporter van Cercle. Ik ging als klein manneke mee met mijn vader. Het zit dus in de genen.”

Van Rossem wilde zelfs ooit nog 50 miljoen dollar investeren in groen-zwart, maar op het moment dat hij dat wilde doen, maakte de zakenman een fout op de beurs. “Een gigantische blunder. Alles weg”, vertelde hij daar ooit over.