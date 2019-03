David Galle presenteert tiende (en laatste?) editie van Commeere Comedy Cup Bart Huysentruyt

18 maart 2019

10u09 0 Brugge In het Belfort vindt op zaterdag 23 maart om 20 uur de tiende editie plaats van de Commeere Comedy Cup.

Het populaire humorconcours viert een jubileum en haalde met David Galle (master of ceremony) en Steven Mahieu (special guest) twee absolute toppers in huis. Het idee voor de wedstrijd ontstond tien jaar geleden aan... de keukentafel van David Galle. Voor het toen opgestarte tijdschrift De Commeere interviewde Ruben De Ville de comedian over het winnen van Humo’s Comedy Cup. Dat er in Brugge toch ook zo’n wedstrijd zou moeten komen, opperde David. Een show waarin (jong) talent z’n kunnen kan tonen aan het publiek. De eerste Commeere Comedy Cup vond plaats in brouwerij De Halve Maan. Daarna werd uitgeweken naar de Stadshallen, waar meer plaats was.

Het opzet van de wedstrijd is na tien jaar nog altijd hetzelfde: acht geselecteerde comedians brengen een humorset van negen minuten. Er is een prijs van het publiek (de gestalte van de comedian in bakken Brugse Zot) en een prijs van de vakjury (een geldbedrag van 200 euro). De jury beoordeelt de kandidaten op onder andere originaliteit, podiumvastheid, interactie met het publiek en grapdichtheid.

De winnares van editie 2018, Amelie Albrecht, won ook de prestigieuze Humo’s Comedy Cup. Albrecht zegde intussen haar job als postbode op en ging bij Woestijnvis aan de slag. Ook voor succesvolle comedians als Jens Dendoncker en Guga Baül was de Commeere Comedy Cup een springplank.

De wedstrijd had in al die jaren nooit moeite om aan voldoende kandidaten te geraken. Ook voor editie 2019 schreven 19 kandidaten zich in. Uit de regio is het uitkijken naar Kenny Deroo, een dertigjarige man uit Varsenare. Het is mogelijk de laatste editie van de humorwedstrijd.

Kaarten kosten elf euro en zijn verkrijgbaar via www.ticketsbrugge.be of in cafés Estaminet en Hof van Beroep.