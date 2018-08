Dans- en yogastudio Matahari zit op nieuwe stek 30 augustus 2018

Dans- en yogastudio Matahari heropent op zondag 2 september tussen 16 en 19 uur de deuren op een nieuwe locatie. De zaak is voortaan te vinden in de Pathoekeweg 34B. Daar kan je terecht voor persoonlijke begeleiding. Er zijn dans voor kinderen vanaf 3 jaar en yoga vanaf 18 jaar. Van maandag 10 tot en met zondag 16 september kan je bij Matahari alle lessen één keer gratis proberen. Online reserveren is nodig: www.studiomatahari.be. (BHT)