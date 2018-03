Dana investeert 1,5 miljoen euro en zoekt 25 werknemers 24 maart 2018

Dana Incorporated gaat fors investeren in zijn enige Belgische vestiging op Ten Briele in Brugge. Daar worden aandrijfsystemen zoals assen en transmissies ontwikkeld en geproduceerd. De vestiging krijgt twee gloednieuwe machines om de productie efficiënter te maken. Het gaat om een investering van 1,5 miljoen euro.





Tegelijkertijd heeft Dana Belgium ook 25 vacatures voor technici, operatoren en bedienden in te vullen. In de Brugse fabriek werken nu 550 mensen. Sinds begin vorig jaar voelt Job Braakman, managing director van Dana Belgium, dat de economie weer aantrekt. "Er is een duidelijk herstel van de markt. Het orderboek raakt vlot gevuld. In 2017 boekten we een omzet van 145 miljoen, 40 procent meer dan begroot. Voor dit jaar verwachten we een verdere groei tot 170 miljoen euro omzet." (BHT)