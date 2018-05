Dan toch drie windturbines 29 mei 2018

De provincie West-Vlaanderen verleent een omgevingsvergunning aan nv Edf Luminus voor een windmolenpark met drie windturbines in Lissewege. Dat is opmerkelijk, want eerder had de stad bezwaar aangetekend. Er waren in totaal dertien bezwaren. De deputatie vindt echter dat de windturbines thuishoren in dit gebied. "We volgen het advies van een adviescommissie, die verwijst naar de vele windmolens ten westen van het Boudewijnkanaal en de industriezones in Brugge", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).





De nieuwe turbines staan parallel met de spoorweg Blankenberge-Brugge. In de nabijheid is ook het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge gepland. (BHT)